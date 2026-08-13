कोल इंडिया के पैनल में 20 नए अस्पताल शामिल, कैंसर इलाज की सुविधा बढ़ी

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची में 20 नए अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को शामिल किया है। इनमें धनबाद का एसजेएएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी शामिल है। नई पैनलबद्धता के साथ कोल इंडिया के कर्मचारियों, उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए इलाज के विकल्प बढ़ गए हैं।

खासकर कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा हासिल करना अब पहले की तुलना में आसान होगा। नई सूची में बर्धमान और कोलकाता के अस्पतालों के साथ रायपुर, वाराणसी समेत कई शहरों के चिकित्सा संस्थान शामिल किए गए हैं। पैनल में शामिल अस्पतालों की कुल संख्या अब बढ़कर 552 हो गई है

।11 अगस्त को अद्यतन सूची में बेंगलुरु, भुवनेश्वर, बर्धमान, धनबाद, फरीदाबाद, कोलकाता, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर और वाराणसी के चिकित्सा संस्थानों को शामिल किया गया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र कर्मचारी, आश्रित और पेंशनर इन अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

धनबाद के एसजेएएस अस्पताल में कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज नई सूची में धनबाद के एसजेएएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को शामिल किया गया है। अस्पताल में हृदय रोग, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेत्र रोग, हड्डी रोग, ईएनटी, बाल रोग, कैंसर और मूत्र रोग समेत कई प्रमुख चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, प्रयोगशाला और फिजियोथेरेपी जैसी जांच व उपचार सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं।



धनबाद कोयलांचल में कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों के बड़ी संख्या में कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मी और उनके परिवार रहते हैं। ऐसे में एसजेएएस अस्पताल के पैनल में शामिल होने से स्थानीय लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक और महत्वपूर्ण विकल्प मिल गया है।

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कैंसर मरीजों के लिए भी यह पैनलबद्धता राहत देने वाली है, क्योंकि विशेषज्ञ इलाज के लिए अब पैनल में शामिल इस अस्पताल का विकल्प उपलब्ध रहेगा। बर्धमान और कोलकाता के अस्पताल भी पैनल में पश्चिम बंगाल के बर्धमान स्थित शरण्या अस्पताल और कोलकाता के सरदा मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल को भी नई सूची में शामिल किया गया है। शरण्या अस्पताल में हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कैंसर, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, नेत्र रोग, फेफड़े से संबंधित बीमारी, हड्डी रोग, बाल रोग और सामान्य शल्य चिकित्सा जैसी सुविधाएं हैं।

सरदा मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में हृदय रोग, किडनी रोग एवं डायलिसिस, न्यूरोसर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जोड़ प्रत्यारोपण, ईएनटी और बाल रोग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां एमआरआई, सीटी स्कैन और प्रयोगशाला की सुविधा भी है। रायपुर में पांच और वाराणसी में चार नए अस्पताल नई सूची में सबसे अधिक पांच अस्पताल रायपुर में जोड़े गए हैं। इनमें आईएलएस अस्पताल, डॉ. आरएल अस्पताल, आईटीएसए अस्पताल, स्पाइन एंड स्किन सेंटर और एमएमआर अस्पताल शामिल हैं। यह भी पढ़ें- कोल इंडिया सुरक्षा कर्मी भर्ती: अब कम कद वाले भी बन सकेंगे सुरक्षाकर्मी इन अस्पतालों में हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, किडनी रोग, डायलिसिस, प्रत्यारोपण, हड्डी रोग और आपातकालीन चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वाराणसी में सुधा सर्जिकल अस्पताल, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धन अस्पताल और काशी नेत्रालय को पैनल में शामिल किया गया है।