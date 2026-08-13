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    PESB ने BCCL के कार्मिक निदेशक पद के लिए राजर्षि धार के नाम की अनुशंसा की, अब ACC की मंजूरी का इंतजार

    By Digital Desk Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:30 PM (IST)

    Public Enterprises Selection Board (PESB) ने 13 अगस्त 2026 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के निदेशक कार्मिक पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किया। ...और पढ़ें

    BCCL: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड।

    BCCL: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड।

    HighLights

    1. पीईएसबी ने बीसीसीएल निदेशक कार्मिक पद हेतु साक्षात्कार लिया।

    2. कुल 10 आवेदकों का साक्षात्कार 13 अगस्त 2026 को हुआ।

    3. पीईएसबी ने राजर्षि धार के नाम की अनुशंसा की।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। भारत सरकार के Public Enterprises Selection Board (PESB) ने गुरुवार 13 अगस्त 2026 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के निदेशक कार्मिक पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किया। पीईएसबी की बैठक संख्या 70/2026 में कुल 10 आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया।

    साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की सूची

    1.  श्री रथिन मित्रा - महाप्रबंधक समन्वय, कोल इंडिया लिमिटेड
    2.  श्री राजेश वी नायर - महाप्रबंधक एचआर/ एचओडी- नीति प्रकोष्ठ, राजभाषा एवं अपील, कोल इंडिया लिमिटेड  
    3.  श्री सुवंकर परिदा - महाप्रबंधक एचआर मानव शक्ति/ ईई, मुख्यालय, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
    4.  श्री अजय बेहेरा - महाप्रबंधक एचआर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
    5.  श्री राजर्षि धार - महाप्रबंधक एचआर/ एचओडी पीआरबी, कोल इंडिया लिमिटेड
    6.  श्री सुकदेव सेठ - महाप्रबंधक एचआर/ सचिव, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
    7.  श्रीमती सुमन रस्तोगी - महाप्रबंधक एचआर, मुख्यालय, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
    8.  श्री समीर बारला - महाप्रबंधक एचआर, नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
    9.  श्री अनुपम बोरा - महाप्रबंधक एचआर, नई दिल्ली, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
    10. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल - अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

    पीईएसबी की अनुशंसा

    लोक उद्यम चयन बोर्ड ने बीसीएल के निदेशक कार्मिक पद के लिए श्री राजर्षि धार के नाम की अनुशंसा की है। अब अंतिम मंजूरी के लिए मामला मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी को भेजा जाएगा।