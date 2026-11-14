छठ व्रतियों के कदमों तले लिटाए जाते हैं नौनिहाल, बच्चों की सलामती को ले निभाई जाती है अनोखी परंपरा

अमृत बाउरी, निचितपुर। बाघमारा के निछानी छठ घाट में महापर्व छठ में आस्था, भक्ति और विश्वास का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है।

उदीयमान सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर घर लौट रहीं छठ व्रतियों के आगे रास्ते में माताओं द्वारा अपने अपने छोटे-छोटे बच्चों को जमीन पर लिटा दिया जाता है, जिन्हें छठ व्रतियां आशीर्वाद स्वरूप लांघते हुए पार कर जाती है।

छठ व्रतियां भी बच्चों को लांघते हुए निरोग रहने और दीघार्यु की आशीर्वाद देती हैं। आस्था के इस अनूठे संगम को देखने यहां लोगों की काफी भीड़ उमड़ती है।

मान्यता है कि छठ व्रतियों के लांघने से बच्चों को छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। जिससे वह हमेशा स्वस्थ रहता है। इस वर्ष भी छठ में आस्था का इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।