छठ पर धनबाद के बाजारों में सजी भाईचारे की दुकान, सूप-दउरा बनाने वाले 90 मुस्लिम परिवार हो जाते है वेजीटेरियन

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद कोयलांचल में महापर्व छठ को लेकर बाजार सज गए हैं। एक और छठ के मधुर गीत से वातावरण मंत्र मुग्ध हो रहा है, तो दूसरी और महापर्व छठ सामाजिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण भी है।

महापर्व छठ पर जामताड़ा के चंपापुर से 90 मुस्लिम परिवार धनबाद में इस बार सूप और दउरा लेकर आए हैं। शुद्धता के इस महापर्व में 65 वर्षीय मो. इदरीश मियां भी नियमों का पालन करते हैं। शहर के भूली, बैंक मोड़, पुराना बाजार, स्टील गेट, झरिया और कतरास में मोहम्मद इदरीश की रिश्तेदार सूप और दउरा लेकर आए हैं।

सात्विक हो जाते हैं, रखते हैं शुद्धता मो. इदरीश बताते हैं कि वह अपने गांव के के कई सदस्यों के साथ छठ पर धनबाद और इसके आसपास इलाके लंबे समय से आ रहे हैं। छठ के दौरान मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। पूरी तरह से शुद्धता का पालन करते हैं। उनके साथ आए हुए अन्य लोग भी शुद्धता का पालन करते हैं।