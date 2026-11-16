धनबाद में छठ का भव्य समापन: 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण, घाटों पर उमड़ा जनसैलाब

जागरण संवाददाता, धनबाद। भगवान सूर्य को समर्पित चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। छठ पर्व के अंतिम दिन शहर के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

मनईटांड़ छठ तालाब, विकास नगर छठ तालाब, राजेंद्र सरोवर, आम तालाब समेत शहर के छोटे-बड़े तालाबों एवं घाटों पर व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। वहीं, कई व्रतियों ने घरों की छतों और आंगन में अस्थायी घाट बनाकर भी पूजा-अर्चना की।

इस दौरान घाटों पर भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला उपवास का पारण कर चार दिवसीय महापर्व का समापन किया।

छठ घाट जाने से पहले सड़कों और गलियों की सफाई कर पानी का किया छिड़काव: लोक आस्था के महापर्व छठ में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व है। सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठ घाट जाने से पहले श्रद्धालुओं ने घरों के आसपास की सड़कों और गलियों में झाड़ू लगाई तथा पानी का छिड़काव किया।