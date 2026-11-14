परंपरा वही, अंदाज नया: धनबाद में भीड़ और गंदगी से बचने के लिए घरों में बन रहे मिनी घाट

राकेश कुमार महतो, धनबाद। लोक आस्था के महापर्व छठ में कभी तालाब और नदी घाट व्रतियों की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है।

शहर के पारंपरिक कई छठ तालाबों में गंदगी, दूषित पानी की समस्या से परेशान व्रती अब वैकल्पिक व्यवस्था अपना रहे हैं। गंदे तालाबों में अर्घ्य देने के बजाय लोग अपने घरों, अपार्टमेंट और मोहल्लों के आसपास ही छठ घाट तैयार कर रहे हैं।

कहीं अस्थाई तालाब और सीमेंट के हौद बनाए जा रहे हैं, तो कहीं रेडीमेड प्लास्टिक के टब में अर्घ्य देने की तैयारी है। घरों की छतों और आंगनों में भी छोटे-छोटे छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। इस बदलते चलन के पीछे स्वच्छ पानी, पवित्र वातावरण व भीड़-भाड़ से बचने के लिए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की इच्छा प्रमुख वजह है। झारखंड मैदान में पहली बार तैयार हो रहा अस्थाई तालाब सार्वजनिक और सामुदायिक स्तर पर भी इस बार बदलाव साफ नजर आ रहा है। विकास साव ने बताया कि लोको टेंक की खराब स्थिति को देखते हुए इस साल पहली बार झारखंड मैदान में लगभग 60 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा एक विशाल अस्थाई तालाब का निर्माण किया जा रहा है।

तालाब को तीन भाग में बांटा गया है। ताकि आसपास के लोग स्वच्छ जल में आसानी से पूजा कर सकें। इसके अलावा नावाडीह स्थित वेडिंग बेल्स के स्विमिंग पूल को भी पूरी तरह स्वच्छ कर वहां अर्घ्य देने की अनूठी तैयारी की गई है।