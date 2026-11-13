झारखंड भारतीय मजदूर संघ में विवाद, प्रदेश महामंत्री राजीव रंजन सिंह ने दिया इस्तीफा

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश में संगठनात्मक विवाद सामने आया है। प्रदेश के महामंत्री राजीव रंजन सिंह ने महासंघों के अनावश्यक संगठनात्मक हस्तक्षेप से उत्पन्न परिस्थितियों का हवाला देते हुए अपने दायित्वों से मुक्त होने की घोषणा की है। इस संबंध में उन्होंने 12 नवंबर 2026 को भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री को पत्र भेजा है।

पत्र में राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि उन्हें 31 दिसंबर 2023 को भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास किया। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से विभिन्न महासंघों की ओर से अनावश्यक संगठनात्मक हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसकी जानकारी भी उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को भेजी है।

उन्होंने पत्र में सवाल उठाया है कि भारतीय मजदूर संघ की रीति-नीति और संविधान के अनुरूप केंद्रीय स्तर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन महासंघों की ओर से इस तरह के हस्तक्षेप को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।