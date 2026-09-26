सेल-बीसीसीएल समझौते से घरेलू कोकिंग कोयला उत्पादन में होगी वृद्धि, दो ब्लॉकों का होगा संयुक्त विकास

जागरण संवाददाता, धनबाद। देश में घरेलू कोकिंग कोयला उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (‍BCCL) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने महत्वपूर्ण पहल की है।

दोनों कंपनियों ने पश्चिम बंगाल स्थित दो कोयला ब्लॉकों के संयुक्त विकास और संचालन के लिए शुक्रवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से कोकिंग कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ भारतीय इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता मजबूत होने की उम्मीद है।