BCCL बोर्ड बैठक आज, 29 अक्टूबर को आएंगे कोल इंडिया के तिमाही नतीजे; डिविडेंड पर निवेशकों की नजर

जागरण संवाददाता, धनबाद। बीसीसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक रविवार को होगी। बैठक में पहली छमाही लेखाजोखा पास किया जाएगा। वैसे जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें बीसीसीएल का मुनाफा में आ गई है।

वहीं दूसरी तरफ कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक 29 अक्टूबर को होगी। इसमें वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा।

बैठक में दूसरी अंतरिम लाभांश (डिविडेंड) घोषित करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इससे कंपनी के शेयरधारकों और निवेशकों की निगाहें बोर्ड बैठक पर टिकी हैं।

बैठक का एक अहम एजेंडा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरी अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार करना है। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2026 में पहली अंतरिम लाभांश के रूप में 5.50 रुपये प्रति शेयर देने की घोषणा की थी।