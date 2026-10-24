BSL कर्मियों की चमकी दिवाली: अधिकारियों को ₹5500 और कर्मचारियों को ₹3300 का गिफ्ट कूपन देगा सेल प्रबंधन

जागरण संवाददाता, बोकारो। सेल प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को दीपावली में उपहार का तोहफा देने जा रहा है।

उपहार स्वरूप उन्हें अमेजन कंपनी का गिफ्ट कूपन कार्ड दिया जाएगा, जिसका उपयोग वे खाने पीने से लेकर अन्य किसी प्रकार की सामग्री की खरीदारी के लिए कर सकते हैं।

अधिकारी वर्ग को 5500 रुपये तो कर्मचारी संवर्ग को 3300 रुपये का गिफ्ट कूपन दिया जाएगा। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत लगभग 11 हजार अधिकारी व कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

प्रबंधन यह निर्णय चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली व दूसरी तिमाही में कंपनी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए लिया है।

बोकारो इस्पात संयंत्र ने चालू वित्त की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 715.57 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ तथा 1,154 करोड़ रुपये का एबिटा हासिल किया है, जो कि सेल के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।