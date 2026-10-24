SAIL में प्रशासनिक फेरबदल, ईडी और जीएम समेत 14 अधिकारियों का तबादला

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में प्रशासनिक फेरबदल के तहत शनिवार को कुल 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।

स्थानांतरण की सूची में अधिशासी निदेशक से लेकर प्रबंधक स्तर के अफसर शामिल है। इन्हें जल्द से जल्द अपने नए स्थान में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

प्रबंधन यह फैसला अपने विभागीय कार्यप्रणाली को और बेहतर करने के साथ उत्पादन की गति को बढ़ाने के ली है। स्थानांतरित अधिकारियों में सेल कॉरपोरेट ऑफिस नई दिल्ली में कार्यरत ईडी इंटरनल ऑडिट अरुप मुखर्जी को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का नया अधिशासी निदेशक वित्त एवं लेखा बनाया गया है।

इसी प्रकार इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र के जीएम अतनु दास को आरएमएचपी ऑपरेशन से आरएंडसी लैब विभाग, जीएम पी मंडल को सीसीपी मैकेनिकल से एलडीसीपी विभाग, डीजीएम सतीश कुमार को तकनीकी सेल से मिल्स क्रेन मैकेनिकल, डीजीएम अमरेश चंद्र प्रधान को कोक अवन से आरएमएचपी विभाग ट्रांसफर किया गया है।

वहीं, एजीएम प्रवीर मल्लिक को उर्जा प्रबंधन से पीपीसी विभाग, एजीएम शुभाशीष बनर्जी को ठेका प्रकोष्ठ से तकनीकी सेल विभाग, एजीएम मधुसूदन गोराई को आरएंडसी लैब से पीपीसी विभाग, एजीएम मोहित को बीओएफ इलेक्ट्र्रिकल से ठेका प्रकोष्ठ विभाग भेजा गया है।