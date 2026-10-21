SAIL: बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को मिली पसंदीदा बी टाइप आवास की सौगात, प्रबंधन ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले अधिकारियों को पसंदीदा आवास योजना के तहत कुल 28 बी टाइप आवास का आवंटन करने जा रहा है। इस बाबत नगर सेवा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश में 25 बी टाइप आवास उप महाप्रबंधक को, 2 बी टाइप आवास महाप्रबंधक को तथा 1 बी टाइप आवास मुख्य महाप्रबंधक संवर्ग के अधिकारियों को दिया जाएगा, जो उनके सेवाकाल तथा वरीयता के आधार पर निर्धारित की गई है।

हालांकि नगर सेवा विभाग की ओर से पसंदीदा आवास योजना के तहत कुल 33 बी टाइप आवास का आवंटन बीएसएल के डीजीएम, जीएम व सीजीएम को आवंटित किया जाना था लेकिन इनमें खाली पड़े पांच बी टाइप आवास को लेने पर किसी ने अपनी इच्छा नही जतायी।