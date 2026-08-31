Jairam Mahto समेत चार की अग्रिम जमानत पर MP-MLA कोर्ट में होगी सुनवाई, PDJ धनबाद ने केस किया ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखं‍ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) प्रमुख और डुमरी के विधायक जयराम महतो और अन्य के मामले की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को MP-MLA Special Court Dhanbad में होगी। इसकी जानकारी महतो के अधिवक्ता शाहनवाज ने दी है।

सरकारी काम में बाधा, लोकसेवक के साथ धक्का मुक्की, गाली-गलौज करने व धमकाने के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से सोमवार को सुनवाई के लिए धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधिश की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।