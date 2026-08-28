MLA Jairam Mahto का बड़ा आरोप, बरवाअड्डा थानेदार बालू के सौदागर और दुष्कर्म के भी आरोपी

जागरण संवाददाता, धनबाद। बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार द्वारा प्राथमिकी किए जाने व पुलिस एसोसिएशन की ओर से उनकी गिरफ्तारी की मांग पर डुमरी विधायक जयराम महतो भड़के हुए हैं। पुलिस एसोसिएशन पर निशाना साधते हुए डुमरी विधायक ने धनबाद पुलिस पर कई आरोप लगलाए हैं।

उन्होंने कहा कि जब प्रिंस खान ने धनबाद एसएसपी को धमकी दी थी, तब पुलिस एसोसिएशन कहां था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बोकारो विधायक और धनबाद सांसद ने पुलिस पदाधिकारियों को सरेआम धमकाया था, तब भी एसोसिएशन ने कोई प्रेस वार्ता नहीं की।

बरवाअड्डा थाना प्रभारी बालू के सौदागर जिंदगी एक खामी है.., जान एक दिन जानी है..., हिम्मत तेरी जवानी है..., कर डाल दो जो दिल ने ठानी है..., पत्थर को छू दे वह भी पानी है...। इस पंक्ति के साथ विधायक जयराम ने बताया कि पूरे राज्य भर में बरवाअड्डा थाना प्रभारी का जो मामला सामने आया है, वह पूरी तरह बेबुनियाद है।