दिल्ली विश्वविद्यालय में अभाविप की जीत पर धनबाद में कार्यकर्ताओं का भव्य जश्न

जागरण संवाददाता, धनबाद। Delhi University Election दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की तीन सीटों पर जीत के उल्लास में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद महानगर के कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर खुशी का इजहार किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और सह-सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की शानदार जीत पर सभी विजयी प्रत्याशियों एवं अभाविप के समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।