MMDR कानून में संशोधन के खिलाफ झामुमो का प्रदर्शन, चंद्रशेखर अग्रवाल बोले-झारखंड को कमजोर करने की साजिश

संवाद सूत्र, पुटकी (धनबाद)। संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2026 (MMDR) के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने शनिवार को झारखंड के सभी प्रखंडों में धरना दिया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर केंद्र सरकार की खनन नीति के खिलाफ नारेबाजी की।

झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से धनबाद सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2026 के विरोध में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। ढोल झाल लेकर हरि बोल कर विरोध जताया।

झामुमो नेताओं ने बीडीओ व सीओ विकास आनंद को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में झारखंड के खनिज संसाधनों से जुड़े राज्यों के संवैधानिक अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के जल, जंगल, जमीन एवं खनिज अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। इस माैके पर झामुमो की ओर से धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे।

झामुमो नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि खान एवं खनिज अधिनियम में संशोधन झारखंड सरकार को कमजोर करने के लिए किया गया है। इससे राज्य के राजस्व में कमी होगी। इसका असर राज्य की कल्याणकारी और विकास योजनाओं पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर झामुमो का आंदोलन जारी रहेगा।