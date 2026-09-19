रघुकुल में जश्न-ए-बहारा, Ranjay Singh Murder Case में हर्ष बरी; संजय सिंह बोले- निराशाजनक फैसला
Ranjay Singh Murder Case Verdict: धनबाद की अदालत ने बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता हर्ष सिंह को ...और पढ़ें
HighLights
धनबाद कोर्ट ने हर्ष सिंह को रंजय सिंह हत्याकांड से बरी किया।
हर्ष सिंह के परिवार और समर्थकों ने फैसले पर खुशी जताई।
मृतक के भाई ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, धनबाद। बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद की अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता हर्ष सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। फैसला आने के बाद हर्ष सिंह और उनके समर्थकों ने खुशी जताई। वहीं, मृतक रंजय सिंह के बड़े भाई संजय सिंह ने फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि उनके परिवार ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
अदालत से राहत मिलने के बाद हर्ष सिंह ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि वह शुरू से ही खुद को निर्दोष बताते रहे हैं और अदालत के फैसले से उन्हें राहत मिली है।
कांग्रेस नेता और हर्ष सिंह के मौसेरे भाई अभिषेक सिंह ने कहा कि हर्ष सिंह को मामले में गलत तरीके से आरोपित किया गया था। उन्होंने कहा कि परिवार शुरू से ही इस मामले को लेकर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखता रहा है।
फैसले के बाद झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के घर रघुकुल में खुशी की लहर दाैड़ गई। परिवार के सदस्यों ने मिठाई का वितरण किया। माैसी सरोजनी देवी ने मिठाई खिलाकर हर्ष सिंह को शुभकामना दीं।
पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह ने जताई खुशी
झरिया की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री पूर्णिमा सिंह ने अदालत के फैसले पर राहत जताई। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उन्हें संतोष मिला है। साथ ही कहा कि एक अन्य मामले में अभी न्यायिक प्रक्रिया जारी है और उसमें भी अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा है।
पूर्णिमा सिंह ने कहा, मां भगवती की कृपा है कि आज घर का बच्चा घर में है। उन्होंने कहा कि मामले की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हाई कोर्ट की ओर से दो बार नोटिस किया गया था।
उनका कहना था कि परिवार को न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और आगे की प्रक्रिया भी कानून के अनुसार चलेगी। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
रंजय सिंह के भाई बोले-हाई कोर्ट में देंगे चुनौती
मृतक रंजय सिंह के बड़े भाई संजय सिंह फैसले के समय अदालत में मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि फैसला उनके परिवार के लिए निराशाजनक है। परिवार को इस तरह के निर्णय की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं।
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यह पूछे जाने पर कि क्या फैसले के विरोध में आक्रोश मार्च या कैंडल मार्च निकाला जाएगा, संजय सिंह ने कहा कि उनका परिवार कानून में विश्वास रखता है और मामले की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अंतिम न्यायिक मंच नहीं है और फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।