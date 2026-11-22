संवाद सहयोगी, मोहनपुर (देवघर)। मोहनपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटनस्थल त्रिकुट पहाड़ पर रविवार की सुबह करीब पांच बजे अचानक एक बड़ा चट्टान टूटकर नीचे गिर गया।

चट्टान गिरने के दौरान इतनी जोरदार आवाज हुई और उसके आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और दुकानदार सहम गए।

कुछ देर तक इलाके में धूल का गुबार छाया रहा। घटना के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो ग्रामीण और दुकानदार मौके पर पहुंचे।

वहां का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। मिली जानकारी के अनुसार, त्रिकुट पहाड़ की करीब 1500 फीट ऊंची चोटी से लगभग 200 फीट लंबा-चौड़ा पहाड़ी हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा।

इस दौरान विशाल चट्टान रास्ते में आने वाले पेड़-पौधों को तोड़ते हुए आश्रम से महज 50 फीट की दूरी पर पहुंच गई। चट्टान की चपेट में आने से वहां स्थित पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पानी की आपूर्ति का स्रोत भी बंद हो गया।