जागरण संवाददाता, देवघर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026-27 में देवघर की होनहार एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ी रिधिका यादव ने शानदार प्रदर्शन किया।

रिधिका ने कांस्य पदक जीतकर ना केवल जिला बल्कि पूरे झारखंड राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

12 से 16 नवंबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रिधिका ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन कर यह उपलब्धि हासिल की।

मोहित केसरी के देखरेख में प्रैक्टिस करती है। उसके इस शानदार प्रदर्शन से देवघर के खेल जगत में खुशी की लहर है।

उनकी उपलब्धि पर देवघर जिला जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष अजय खवाड़े ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि रिधिका के देवघर आगमन पर जिला जिम्नास्टिक संघ की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रिधिका की यह उपलब्धि जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। रिधिका भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देवघर व झारखंड का गौरव बढ़ाती रहेगी।

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