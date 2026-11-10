सीताराम केसरी के नाती ने सोनिया गांधी पर लगे आरोपों को नकारा, बोले-अध्यक्ष पद से हटाने में नहीं थी उनकी भूमिका

जागरण संवाददाता, देवघर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत सीताराम केसरी के नाती झारखंड के देवघर निवासी राकेश केसरी ने वर्ष 1998 में सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के पीछे सोनिया गांधी की भूमिका होने संबंधी आरोपों को खारिज किया है।

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने न केवल उनके दादा का सम्मान किया, बल्कि उन्हें पद से हटाए जाने की जानकारी मिलते ही 7 Ab Purana Kila Road स्थित उनके आवास पहुंचकर मुलाकात भी की थी। उन्होंने सीताराम केसरी को महान नेता बताया था।

मंगलवार को बातचीत में राकेश केसरी ने कहा कि उस समय उनकी उम्र करीब 25-26 वर्ष थी और उन्हें राजनीति की अधिक समझ नहीं थी। हालांकि, उनके नाना के गांधी परिवार से अच्छे संबंध थे। वह कांग्रेस को हमेशा 'कांग्रेस-आइ' यानी इंदिरा कांग्रेस कहते थे, कभी अपनी कांग्रेस नहीं मानते थे।

राकेश केसरी का यह बयान सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलांगिंग : ए जर्नी आफ लव' में किए गए उल्लेख के संदर्भ में आया है। सोनिया ने लिखा है कि 1998 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह सीधे सीताराम केसरी के आवास पहुंचीं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

इससे केसरी आश्चर्यचकित रह गए थे। उनकी आंखें नम हो गई थीं और उन्होंने सोनिया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। राकेश ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बनने के फैसले को भी उनका अपना त्याग बताया। उन्होंने कहा कि उस समय सभी सांसद उनके साथ थे, इसलिए विरोध का सवाल ही नहीं था।