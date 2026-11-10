12500 KM पैदल चलकर पहुंचे बाबाधाम, लखनऊ के 2 युवाओं का अनोखा संकल्प; 11 ज्योतिर्लिंगों के किए दर्शन

संवाद सूत्र, देवघर। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की कामना लेकर लखनऊ के दो युवा विपिन सिंह और ओमवीर सिंह पैदल भारत भ्रमण पर निकले हैं। दोनों अब तक 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में दोनों बाबाधाम पहुंचे।

दोनों युवाओं ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। अब उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर होगा, जहां दर्शन के साथ उनकी 12 ज्योतिर्लिंगों की उनकी पैदल यात्रा पूरी हो जाएगी।

800 किलोमीटर का सफर करना बाकी विपिन सिंह और ओमवीर सिंह अब तक करीब 12 हजार 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। वहीं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी लगभग 800 किलोमीटर का सफर करना बाकी है।

दोनों युवाओं ने बताया कि उनकी इस कठिन पैदल यात्रा का उद्देश्य केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना नहीं, बल्कि गौ माता के संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता फैलाना भी है। इसके साथ ही उनकी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए।