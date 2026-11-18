संवाद सहयोगी, सारठ (देवघर)। सारठ अंचल कार्यालय में पदस्थापित प्रभारी प्रधान सहायक महालाल टुडू के नशे की हालत में कार्यालय पहुंचने का मामला सामने आया है। बुधवार को प्रखंड मुख्यालय पहुंचे उपायुक्त सौरभ भुवानिया ने निरीक्षण के दौरान प्रधान सहायक को नशे में पाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जानकारी के अनुसार, अंचल अधिकारी कृष्ण चंद्र सिंह मुंडा ने प्रधान सहायक के कार्यालय अवधि में शराब पीकर आने और कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर पहले ही दो बार उपायुक्त को लिखित शिकायत भेजी थी। नशे की हालत में हाथ जोड़कर खड़े बुधवार को उपायुक्त के मुख्यालय पहुंचने पर सीओ ने उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद उपायुक्त स्वयं प्रधान सहायक के कार्यालय पहुंचे। वहां महालाल टुडू नशे की हालत में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।

उपायुक्त ने उनसे कार्यालय अवधि में शराब पीकर आने का कारण पूछा। इसके बाद प्रधान सहायक को बीडीओ कार्यालय लाने और सीओ को भी वहां बुलाने का निर्देश दिया। अंचल में तैनात आरक्षी प्रधान सहायक को उपायुक्त के समक्ष ले गए, जहां उनसे पूछताछ की गई।