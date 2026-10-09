जसीडीह रेल बाइपास लाइन का आज उद्घाटन, रांची-दुमका समेत कई ट्रेनों को रिवर्सल से मिलेगी मुक्ति

संवाद सूत्र, देवघर। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के तहत जसीडीह रेल बाइपास नई रेल लाइन परियोजना के उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शुक्रवार को इस रेल लाइन का उद्घाटन होगा।

इससे पहले गुरुवार रात पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक (जीएम) गीतिका पाण्डेय ने रेल अधिकारियों के साथ तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नई लाइन चालू होने के बाद जसीडीह स्टेशन पर ट्रेनों का रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा।

इससे यात्रियों को सुविधा होगी और मालगाड़ियों के परिचालन में भी लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान डीआरएम समेत अन्य रेल अधिकारी मौजूद थे।

नई बाइपास लाइन जसीडीह के मुख्य स्टेशन को बाईपास करते हुए कुमड़ाबाद रोहिणी और देवघर को सीधे जोड़ती है। अब तक इस मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों को जसीडीह स्टेशन जाना पड़ता था।

वहां इंजन को ट्रेन के एक छोर से हटाकर दूसरे छोर पर जोड़ना पड़ता था। इसके बाद अनिवार्य ब्रेक परीक्षण भी किया जाता था। इस प्रक्रिया में समय लगता था। रांची-दुमका समेत कई ट्रेने अब सीधे गंतव्य की ओर जाएंगी।