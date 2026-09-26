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देवघर में तालाब किनारे पिस्टल से खेल रहे थे तीन दोस्त, अचानक चली गोली; एक की जांघ आर-पार, दो भागे

By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Sat, 26 Sep 2026 04:08 PM (IST)

Deoghar Firing:  एक तालाब किनारे तीन दोस्तों के बीच हुई गोलीबारी में उमेश कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जांघ में गोली लगी है।

देवघर सदर अस्पताल में भर्ती घायल युवक उमेश कुमार। (फोटो जागरण)

देवघर सदर अस्पताल में भर्ती घायल युवक उमेश कुमार। (फोटो जागरण)

HighLights

  1. देवघर में तालाब किनारे युवक को गोली लगी।

  2. दोस्तों के साथ पिस्टल से खेल रहे थे।

  3. गोली लगने के बाद दो दोस्त फरार।

जागरण संवाददाता, देवघर। तालाब किनारे तीन दोस्त कागज-कलम की जगह हाथ में पिस्टल लेकर खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक गोली चल गई और एक दोस्त की जांघ को चीरते हुए आर-पार हो गई।

गोली चलने के बाद दोनों दोस्त डर के मारे मौके से भाग निकले। घायल युवक देर शाम किसी तरह घर पहुंचा, जिसके बाद स्वजन उसे देवघर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद देवघर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

घायल युवक देवघर के जमुआ गांव का

घायल उमेश कुमार जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव का रहने वाला है। गोली उसके दाएं पैर की जांघ के पास लगी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक को गोली कुंडा थाना क्षेत्र स्थित एक तालाब के पास लगी।

घायल उमेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को उसका दोस्त, जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी सुधांशु कुमार यादव, जो वर्तमान में जमुआ गांव स्थित अपनी नानी के घर में रहता है, उसके यहां आया।

तीनों युवक एक बाइक से पहुंचे थे तालाब किनारे 

वह उसे अपने साथ बुलाकर ले गया। रास्ते में उनके साथ कुंडा थाना क्षेत्र के किसनीडीह गांव निवासी सुभाष मंडल भी बाइक पर बैठ गया। तीनों बाइक से तपोवन के पास एक तालाब के किनारे पहुंचे।

उमेश के मुताबिक, इस दौरान सुभाष मंडल ने अचानक पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली उसके घुटने के ऊपर लगी और जांघ के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल गई।

गोली चलने के बाद डर से भाग निकले सुधांशु और सुभाष

घटना के बाद सुधांशु और सुभाष वहां से भाग गए। उसने बताया कि गोली लगने के बाद वह किसी तरह देर शाम अपने घर पहुंचा। उसने स्वजनों को इसकी सूचना दी।

इसके बाद स्वजनों ने उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल लाकर भर्ती कराया। उमेश ने पुलिस को बताया कि गोली किस परिस्थिति में चली, इसकी जानकारी उसे नहीं है।

घटना की जानकारी मिलने पर मोहनपुर और कुंडा दोनों थानों की पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने पीड़ित और स्वजनों से इस बारे में पूछताछ की। दोनों थानों की पुलिस मामले की सघन जांच में जुट गई है।

पुलिस सभी सवालों का तलाश रही जवाब 

गोली किस परिस्थिति में चली, उसे गोली कैसे लगी, हथियार उनके पास कहां से आया, हथियार लेकर ये लोग क्यों घूम रहे थे और उस जगह पर तीनों क्यों गए थे-इन सभी सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है।

बताया जाता है कि गोली लगने के बाद शुक्रवार की रात स्वजनों ने चुपचाप युवक को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी ओर से गोली लगने के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई।

ऐसे में संदेह है कि आपस में ही कुछ ऐसा हुआ, जिस कारण युवक को गोली लग गई। जानकारी हो कि विश्वकर्मा पूजा की रात भी जमुआ गांव में गोली चलने की घटना में दो युवक घायल हो गए थे। अब फिर से गोली चलने की घटना ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं।

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