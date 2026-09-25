लंदन में देवघर के बाउंसर कुंदन राव की संदिग्ध मौत, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका; शव के लिए सरकार से गुहार

जागरण संवाददाता, देवघर। झारखंड के देवघर जिले के एक शख्स कुंदन राव की लंदन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। कुंदन बाउंसर का काम करता था।

देवघर के कास्टर्स टाउन तीन नंबर फांड़ी, जमुनाजोर पुल के पास निवासी कुंदन राव की लंदन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद से स्वजनों में शोक का माहौल है। मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से वे चिंतित हैं।

वहीं, स्वजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करते हुए कुंदन राव का पार्थिव शरीर लंदन से उनके गृह नगर देवघर लाने में मदद करने की गुहार लगाई है। स्वजनों के अनुसार, कुंदन राव करीब 20 वर्ष पहले रोजगार के सिलसिले में लंदन गए थे। वहां उन्होंने स्थानीय निवासी सारा राव से विवाह कर लिया था। वर्तमान में वह 13-लांसिंग रोड, एफडब्ल्यू फेल्थम, डीडब्ल्यू-13 4-एलएन, यूके (लंदन) में रह रहे थे। स्वजनों के अनुसार, कुंदन लंदन में बाउंसर का काम करते थे।