कानून से पहले कुदरत का फैसला! देवघर पुलिस को थी शिबू की तलाश, बाबा परिहस्त गैंग की संभाल रहा था कमान

जागरण संवाददाता, देवघर। Deoghar Gangster Shibu Mishra Death: झारखंड के देवघर जिले के कुख्यात गैंगस्टर शिवाशिष कश्यप उर्फ रिंकु उर्फ शिबू मिश्रा की मौत हो गई है। उसकी मौत से पुलिस ने राहत की सांस ली है। उसपर ढाई दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे और पुलिस को तलाश थी।

कुख्यात गैंगस्टर बाबा परिहस्त की मौत के बाद से उसके गिरोह की कमान शिबू ही संभाल रहा था। उसके इशारे पर रंगदारी वसूलने और जमीन पर कब्जा दिलाने का खेल चल रहा था। वह पहले कई बार जेल भी जा चुका था।

पिछले कुछ समय से पुलिस उसकी बेसब्री से तलाश कर रही थी। पिछले दिनों उसके गिरोह के दो कुख्यात सदस्यों सहित चार को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। पुलिस की खोजबीन के क्रम में ही अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई।

शिबू की मौत की पुष्टि करते हुए एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा कि शुक्रवार को वह अपने घर में ही मौजूद था। उसके स्वजन भी वहां मौजूद थे। उसे अचानक छाती में तेज दर्द हुआ। परिवार के लोगों ने उसे तत्काल सीपीआर भी दिया।

शिबू को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथमदृष्टया यह मामला स्वाभाविक मौत का लग रहा है। डॉक्टरों की टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया है। हालांकि, स्वजनों ने उसकी मौत को लेकर किसी प्रकार का आरोप किसी पर नहीं लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया पोस्टमार्टम शिबू मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया। बोर्ड में डॉ. कुंदन कुमार, डॉ. संजय कुमार और डॉ. अशोक अनुज शामिल थे। जानकारी हो कि उसकी मौत की खबर सुनने के बाद स्वजन शव को लेकर अस्पताल से चले गए थे।

सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी रवि ठाकुर व अन्य पुलिस पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन तब तक स्वजन शव को लेकर जा चुके थे। बाद में उसके शव को वापस लाया गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पोस्टमार्टम हाउस और आसपास के इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ढाई दर्जन मामलों का आरोपित था शिबू शिबू मिश्रा कुख्यात बदमाश था। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ढाई दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 27 मामलों में उसे जेल भी हो चुकी है। कई बार वह जेल जा चुका था। जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से इस धंधे में शामिल हो जाता था।

उसके खिलाफ हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, हत्या का प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत नगर, कुंडा, मोहनपुर व मधुपुर थानों में मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ नगर थाना में सबसे अधिक 17 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मधुपुर में चार, मोहनपुर में चार और कुंडा थाना में दो मामले दर्ज हैं।

पुलिस को उसकी तलाश जारी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वह शुक्रवार को ही दिल्ली से देवघर लौटा था। इस दौरान घर पर ही उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। यह भी बताया जाता है कि उसे नशा करने की बुरी आदत थी। वह काफी नशा किया करता था।