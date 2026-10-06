संताल परगना का मेडिकल हब बन रहा देवघर, एम्स-एयरपोर्ट के बाद अब हिंदुजा से खुली नई संभावनाएं

आरसी सिन्हा, देवघर। धार्मिक नगरी देवघर अब स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। एम्स, एयरपोर्ट और अब पीडी हिंदुजा अस्पताल जैसे बड़े संस्थानों के आने से चिकित्सा, शोध और मेडिकल कांफ्रेंस की गतिविधियां बढ़ी हैं।

एयर कनेक्टिविटी के कारण देशभर के विशेषज्ञों का देवघर आना आसान हुआ है। इस बदलाव का असर स्वास्थ्य सेवा के साथ होटल, परिवहन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तीर्थनगरी से मेडिकल हब बनने की दिशा में देवघर का चेहरा बदलता जा रहा है।

मेडिकल हब बनने का स्तंभ: एयरपोर्ट, एम्स और पीडी हिंदुजा झारखंड का सबसे विकसित शहर बनकर तेजी से कोई आगे बढ रहा है तो वह देवघर है। धार्मिक पर्यटन के रूप में सदियों से स्थापित शहर अब मेडिकल हब बनकर उभर रहा है और मेडिकल हब बनाने में तीन प्रमुख स्तंभ का आना बड़ा कारण है।