CJI Suryakant ने झारखंड के 'प्रोजेक्ट शिशु' को सराहा, देशभर में लागू करने की अपील

संवाददाता, देवघर। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची और जिला प्रशासन, देवघर के संयुक्त तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया।

इस मौके पर झारखंड में झालसा की ओर से शुरू किए गए 'प्रोजेक्ट शिशु' की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है।

उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के हालात ऐसे रहे कि वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके और जिन्हें मजबूरी में बचपन में ही अपनी भूख मिटाने, जीवनयापन करने और रोजी-रोटी के लिए काम करना पड़ा, ऐसे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक नागरिक बनाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना और समाज का अहम हिस्सा बनाना देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है।

इसके लिए झारखंड की विधिक सेवा प्राधिकार बधाई की पात्र है। इस योजना को झारखंड में लागू करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से इस विशेष योजना को देश के उन अन्य राज्यों में भी लागू करने की अपील करेंगे, जहां अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की भी खुशी है कि लीगल एड के छोटे-छोटे क्लीनिक कानूनी अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे क्लीनिक दूर-दराज के क्षेत्रों में खोले गए हैं। इनकी संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। लोगों तक पहुंचने की दिशा में यह एक ठोस कदम है। जरूरी है कि झालसा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहे।