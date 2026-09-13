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देवघर में CGL फर्जीवाड़े का नया कनेक्शन, 2 दर्जन छात्रों की नौकरी सेटिंग कराने वाले क्लर्क से पूछताछ

By Kanchan Saurabh MishraEdited By: Mansi Kumari
Published: Sun, 13 Sep 2026 12:31 PM (IST)Updated: Sun, 13 Sep 2026 08:01 PM (IST)

देवघर जिले में बहुचर्चित सीजीएल नियुक्ति में फर्जीवाड़े के तार जुड़ गए हैं, जहां मोहनपुर पुलिस एक युवक से पूछताछ कर रही है।

सीजीएल फर्जीवाड़े के तार अब देवघर जिले से जुड़े।

सीजीएल फर्जीवाड़े के तार अब देवघर जिले से जुड़े।

HighLights

  1. सीजीएल फर्जीवाड़े के तार अब देवघर जिले से जुड़े।

  2. मोहनपुर पुलिस ने रांची सचिवालय के एक क्लर्क को पकड़ा।

जागरण संवाददाता, देवघर। बहूचर्चित सीजीएल नियुक्ति में फर्जीवाड़ा के तार अब देवघर जिले से भी जुड़ गए हैं। जिले के रिखिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर बंधा इलाका स्थित एक घर से एक युवक को पकड़ा है। उसके पास से पुलिस ने कई छात्रों का चेक, प्रमाण पत्र आदि बरामद किया है।

गिरफ्तार आरोपित सुधाकर यादव मूल रूप से सीमावर्ती बिहार के बांका जिला के जयपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक, वह 2018 से रांची सचिवालय में 2018 से लिपिक के पद पर कार्यरत था। उसने पुलिस को बताया कि उसका ट्रांसफर दुमका हो गया है जिस कारण वह यहां रह रहा था।

हालांकि आशंका है कि उसे इस बात की भनक लग गयी थी कि उसे सीआईडी की टीम पकड़ सकती है और इसी कारण वह यहां छुपकर रह रहा था। इसकी भनक पुलिस को लग गयी और उसे पकड़ लिया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि उसने करीब दो दर्जन छात्रों के नौकरी की सेटिंग की थी।

उसके मुताबिक, हजारीबाग जिला में करीब 1200 छात्रों को रखकर सीजीएल की तैयारी करायी गयी थी। उन्हें सवाल व जवाब रटाया गया था। इसकी सूचना मिलने पर सीआइडी की टीम उसे लेने के लिए रांची से देवघर के लिए रवाना हो गयी है। उसे टीम द्वारा रांची ले जाया जाएगा। हालांकि फिलहाल स्थानीय पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही है।

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