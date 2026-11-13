बैद्यनाथ धाम से 7 घंटे में पशुपतिनाथ: 3500 करोड़ से बनेगा रेल-फोरलेन सड़क पुल, सिलीगुड़ी जाना भी आसान

जागरण संवाददाता, देवघर। संताल परगना के लोगों को गंगा पार जाने के लिए एक नया विकल्प मिलने जा रहा है। अब तक साहिबगंज और मालदा पुल ही प्रमुख माध्यम थे।

बिहार के बटेश्वर में पहले से स्वीकृत रेल पुल के साथ अब फोर लेन सड़क भी बनाई जाएगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस परियोजना को सहमति देकर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है।

सांसद के अनुसार, नई निविदा जारी होगी। बटेश्वर में 3500 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनाया जाएगा, जिस पर टू लेन रेललाइन और फोर लेन सड़क होगी। देवघर-पीरपैंती होकर जाने वाला यह मार्ग एनएच 80, शिवनारायणपुर, विक्रमशिला और प्रस्तावित विश्वविद्यालय से गुजरते हुए बरौनी-पूर्णिया के नए फोर लेन एनएच 31 से जुड़ेगा। आगे यह जोगबनी, विराटनगर और वीरगंज होते हुए काठमांठू तक जाने का रास्ता देगा। सांसद ने कहा कि इससे बैद्यनाथ धाम से पशुपति नाथ धाम की यात्रा करीब सात घंटे में पूरी हो सकेगी। सिलीगुड़ी जाना होगा आसान नया मार्ग देवघर से सिलीगुड़ी जाना भी आसान करेगा। फिलहाल लोग भागलपुर -मुंगेर पुल पार कर नवगछिया और पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी जाते हैं। बटेश्वर में रेल और सड़क पुल बनने के बाद वहां करीब तीन घंटे में पहुंचना संभव होगा।