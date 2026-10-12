'गांव को पूजना होगा तभी प्रकृति बचेगी', देवघर में बोले पद्म भूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, गांधी का किया जिक्र

जागरण संवाददाता, देवघर। नेपाल के जनकपुर से उत्तराखंड की साइकिल यात्रा पर निकले पर्यावरणविद पद्मश्री, पद्म भूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी का देवघर में जोरदार स्वागत हुआ।

सोमवार को देवघर में प्रवाह संस्था के सहयोग से आयोजित बढ़ते पर्यावरणीय संकट और हमारे भविष्य पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते पद्म भूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि गांव को पूजना होगा तभी प्रकृति बचेगी, क्योंकि हवा, मिट्टी, पानी गांव से पनपती है।