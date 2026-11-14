तंत्र-मंत्र के लिए चतरा में मासूम की बलि: अमावस्या की रात सगी मौसी ने ही रची हत्या की साजिश, 3 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, चतरा। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चट्टी अनंतपुर गांव में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।

बच्ची की हत्या तंत्र-मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से दीपावली की अमावस्या की रात की गई थी। इस हत्याकांड में बच्ची की मौसी सोहरी देवी, मौसी के भैसुर बिंदु भारती एवं भैंसुर का बेटा जुगेश भारती को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं, बिहार का रहने वाला एक मौलाना इस मामले में मुख्य आरोपित बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हत्याकांड का उद्भेदन शनिवार को पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेसवार्ता कर किया। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को बच्ची की गुमशुदगी को लेकर उसकी मां सिताबिया देवी ने प्रतापपुर थाना में आवेदन दिया था। इसके आधार पर कांड संख्या 103/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। टीम ने त्वरित अनुसंधान करते हुए 13 नवंबर को बच्ची का शव उसके घर से करीब 150 मीटर झाड़ी और धान के खेत से बरामद किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि बच्ची की मौसी सोहरी देवी घर में ओझा-गुनी और झाड़-फूंक का काम करती थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने अपने भैंसुर बिंदु भारती और उसके बेटे जुगेश भारती के साथ मिलकर बच्ची की हत्या की साजिश रची।