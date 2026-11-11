चतरा में नाबालिग बच्ची को तीन दिन तक घर में रखा बंधक, पड़ोस की महिला निकली आरोपित

संवाद सूत्र, हंटरगंज (चतरा)। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के घंघरी गांव में एक नाबालिग बच्ची को तीन दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। इस मामले में गांव की ही एक महिला और एक पुरुष पर बच्ची को अपने कब्जे में रखने का आरोप लगा है। बच्ची के अचानक लापता होने के बाद परिजन तीन दिनों तक उसकी खोजबीन में जुटे रहे। इस दौरान पूरे परिवार की परेशानी बढ़ी रही।

जानकारी के अनुसार, घंघरी गांव निवासी शंकर साव की पोती और संतोष साव की पुत्री रविवार की सुबह से लापता थी। गांव के प्रकाश गोसाई की पत्नी सुनीता देवी और उसके सहयोगी विकास ठाकुर ने मिलकर बच्ची को सुनीता देवी के घर में बंधक बनाकर रखा था।

हालांकि, किसी तरह बच्ची उनके चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंच गई। घर लौटने के बाद उसने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद गांव में आक्रोश फैल गया। बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी सुनीता देवी, विकास ठाकुर तथा सुनीता देवी की नाबालिग बच्ची को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और उनके साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।