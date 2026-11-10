कारोबारियों को लूटने की फिराक में थे जीजा-साला, चतरा में 'Made in USA' पिस्टल के साथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चतरा। जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी है। स्वर्ण कारोबारियों और इलाके के अन्य बड़े व्यवसायियों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे जीजा-साला को पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मांझीपाड़ा निवासी दशरथ कुमार भारती और एकता गांव के मरगड़ा टोला निवासी विक्रम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दशरथ के पास से मेड इन यूएसए नंबर-11 लिखा पिस्टल, 9 एमएम का एक कारतूस, दो मिस फायर गोली और घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त की है।

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सन्नी वर्धन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदा थाना क्षेत्र के एकता गांव में कुछ संदिग्ध अपराधी अवैध हथियार के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।

सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। इसी दौरान पिंजनी गांव के पड़रियाबर टोला स्थित तीन मोहान के पास पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार एक युवक भागने लगा।

पुलिस ने पीछा कर पकड़ा पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में दशरथ ने खुलासा किया कि उसके साले विक्रम कुमार ने इलाके के बड़े कारोबारियों को निशाना बनाने के उद्देश्य से उसे हथियार उपलब्ध कराया था। इसके बाद पुलिस ने विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया।