झारखंड में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए खास योजना, 2 लाख रुपये देने का प्रावधान; फिर भी आवेदन का इंतजार

जुलकर नैन, चतरा। विधवा महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के लिए लाभुक नहीं मिल रहे हैं। स्थिति यह है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के लिए प्राप्त आवंटन का उपयोग नहीं हो सका और राशि सरकार को वापस करनी पड़ी।

हालांकि योजना के चौथे वर्ष अर्थात चालू वित्तीय वर्ष में अब तक मात्र एक आवेदन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत विधवा महिला के पुनर्विवाह पर दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को दोबारा सामान्य सामाजिक जीवन से जोड़ना और पुनर्विवाह के बाद उन्हें आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद योजना के प्रति अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं आना चिंता का विषय बना हुआ है।

योजना के लिए जिला समाज कल्याण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि का आवंटन प्राप्त होता है। योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई है। पहले वित्तीय वर्ष में दो लाभुक का आवंटन मिला था। उसके बाद लाभुकों का लक्ष्य चार कर दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष आठ लाख रुपये का आवंटन मिलते आया है।