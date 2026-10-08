चतरा अनुमंडल कार्यालय में ACB का छापा, 10000 रुपये घूस लेते क्लर्क रंगेहाथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चतरा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को करीब 2:50 बजे अपराह्न बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक बासुदेव राम को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उसे कार्यालय के एक कमरे में ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है। लिपिक हंटरगंज प्रखंड के बेला गांव के विलास यादव से 10000 रुपया अनुमंडल न्यायालय एक वाद के लिए ले रहा था।