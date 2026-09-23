चतरा: गिद्धौर में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी, 12 तोरण द्वार से सजेगा प्रखंड मुख्यालय; गंगा आरती होगी खास आकर्षण
गिद्धौर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जिसमें गंगा आरती और चलंत मूर्ति मुख्य आकर्षण होंगी। ...और पढ़ें
HighLights
गिद्धौर में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां, गंगा आरती होगी मुख्य आकर्षण।
बंगाल के कारीगरों द्वारा भव्य पंडाल और आकर्षक तोरण द्वार का निर्माण।
संवाद सहयोगी, गिद्धौर (चतरा)। दुर्गा पूजा को लेकर प्रखंड मुख्यालय गिद्धौर में तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इस बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा पूजा को भव्य एवं आकर्षक रूप देने की तैयारी की जा रही है। पूरे प्रखंड मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाने की योजना है। पूजा के दौरान गंगा आरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी।
वहीं मुख्य चौक पर चलंत मूर्ति का कार्यक्रम भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।पूजा को लेकर मुख्य चौक पर भव्य पंडाल एवं आकर्षक तोरण द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न मार्गों पर कुल 12 तोरण द्वार बनाए जाएंगे। पंडाल एवं तोरण द्वार के निर्माण में बंगाल से आए कारीगर जुटे हुए हैं।
वहीं ब्लॉक मोड़ से स्वास्थ्य केंद्र तक सड़क के दोनों छोर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी। रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा मार्ग जगमगाएगा। पूजा के दौरान छऊ नृत्य के साथ डांडिया एवं गरबा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इससे पूजा पंडाल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं मनोरंजन को लेकर विभिन्न स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार कुशवाहा ने बताया कि इस वर्ष दुर्गा पूजा को भव्य एवं आकर्षक रूप से मनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल, तोरण द्वार, विद्युत सज्जा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि चलंत मूर्ति के साथ पूजा-अर्चना के लिए विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण भी युद्धस्तर पर कराया जा रहा है।
चतरा के दीवानखाना मोहल्ला निवासी मूर्तिकार गोविंद प्रजापति प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। समिति के सदस्यों के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
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