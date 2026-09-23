चतरा: गिद्धौर में दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी, 12 तोरण द्वार से सजेगा प्रखंड मुख्यालय; गंगा आरती होगी खास आकर्षण

संवाद सहयोगी, गिद्धौर (चतरा)। दुर्गा पूजा को लेकर प्रखंड मुख्यालय गिद्धौर में तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इस बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा पूजा को भव्य एवं आकर्षक रूप देने की तैयारी की जा रही है। पूरे प्रखंड मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाने की योजना है। पूजा के दौरान गंगा आरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी।

वहीं मुख्य चौक पर चलंत मूर्ति का कार्यक्रम भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।पूजा को लेकर मुख्य चौक पर भव्य पंडाल एवं आकर्षक तोरण द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न मार्गों पर कुल 12 तोरण द्वार बनाए जाएंगे। पंडाल एवं तोरण द्वार के निर्माण में बंगाल से आए कारीगर जुटे हुए हैं।

वहीं ब्लॉक मोड़ से स्वास्थ्य केंद्र तक सड़क के दोनों छोर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी। रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा मार्ग जगमगाएगा। पूजा के दौरान छऊ नृत्य के साथ डांडिया एवं गरबा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इससे पूजा पंडाल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं मनोरंजन को लेकर विभिन्न स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।