रांची में इस बार दिखेगी द्वारका मंदिर की झलक, 80 लाख से बनेगा दुर्गा पूजा पंडाल; अंदर होंगे कान्हा के दर्शन
चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति रांची में इस बार द्वारका मंदिर के प्रारूप का पंडाल बना रही है, जिसमें कान्हा ...और पढ़ें
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चंद्रशेखर आजाद समिति का पंडाल द्वारका मंदिर के प्रारूप में।
प्रसिद्ध गायक सुनील लोधी 18 अक्टूबर को भजन प्रस्तुत करेंगे।
जागरण संवाददाता, रांची। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति इस बार द्वारका मंदिर का प्रारूप बना रही है। कान्हा की झांकियां अंदर दिखाई देंगी। चतुर्थी को पंडाल का पट खुल जाएगा। कोलकाता के कारीगर निर्माण में लगे हैं। र
विवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि हनुमान अंश के प्रसिद्ध गायक सुनील लोधी अपनी 18 सदस्यीय टीम के साथ 18 अक्टूबर को मां के चरणों में भजन पेश करेंगे। इस बार पंडाल निर्माण में 80 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके पूर्व सर्जना चौक स्थित राम मंदिर पूजा प्रांगण में बैठक की गई।
बैठक में विगत वर्ष की कमेटी को भंग कर 2026 की नई कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। रमेश सिंह को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं संस्थापक सदस्य रामानंद ठाकुर को महासचिव।
वर्ष 1971 से आकस्मिक कारणों को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन सरहुल रामनवमी के अवसर पर सेवा शिविर एवं समय-समय पर अन्य धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन करता आ रहा है।
इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की वेबसाइट भी लांच की गई। इस पर समिति से जुड़ी हर गतिविधि और पूजा पंडाल का हर अपडेट आपको मोबाइल पर मिलता रहेगा। पंडाल में लाइटिंग थ्रीडी एनिमेशन होगा, जो दर्शनार्थियों को अपनी और आकर्षित करेगा।
नई कार्यकारिणी
मुख्य संरक्षक
बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री
दीपक प्रकाश, पूर्व राज्यसभा सदस्य
संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार
सुदेश कुमार महतो, आजसू प्रमुख
आशा लकड़ा, राष्ट्रीय मंत्री, सह अनुसूचित जनजातीय आयोग सदस्य
आदित्य साहू, अध्यक्ष भाजपा प्रदेश
प्रदीप वर्मा, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री
संरक्षक: .संदीप बर्मन, राजेश गुप्ता, विनय कुमार सिंह, कमलेश कुमार अरोड़ा, अशोक यादव, डाक्टर मिंटू चौबे, विजय सिंह, दिलीप गुप्ता, मनोज कुमार सिंह, सुनील यादव
अध्यक्ष: रमेश सिंह
कार्यकारी अध्यक्ष: राजू वर्मा
वरीय उपाध्यक्ष: ओमप्रकाश वर्मा, मुन्ना चौरसिया, प्रदीप बर्मन,जयप्रकाश वर्मा, संतोष आदित्य, महावीर सिंह संदीप सिंह,नीरज सिंह,
उपाध्यक्ष: कृष्णा साव, सुमित कुमार सिंह,संदीप सिंह, रमेश कुमार काजू, दीपक कुमार वर्मा,दिलीप सिंह, अभिषेक कुमार पाठक,सूरज प्रकाश,विनोद सिंह, नीरज वर्मा,बीकू सिंह, निर्मल शर्मा,सोनू दुबे,विनय राज, किशोर श्रीवास्तव,धर्मेंद्र शर्मा, आशीष चंद्र, मुकेश सिंह, संदीप राणा, विशाल जोशी, सुधाकर चौबे,अ रुण जसूजा, नीतिश सिंह, राम लगण राम, रितेश तिवारी।
महासचिव: रामानंद ठाकुर
कार्यकारी सचिव: हरीश कुमार,बबलू वर्मा
संयुक्त सचिव: सुनील वर्मा, अनीश गुप्ता,नीतिश सिंह सुमित लोहार, चेतन प्रकाश, अजीत कुमार,गोलू,रवि वर्मा राजेश चौधरी, सुनील साहू, प्रदीप वर्मा,संजय गुप्ता, अमन जयसवाल,शुभम मोदी, महेश सोनी,राजू सिंह, नीरज कुमार ग्रोवर, अशोक पांडे, अमित सिंह, विक्की सहाय, आंचल तिवारी , विनोद झा, धनंजय पाठक, सतीश मिश्रा, सनी माथुर, अभिषेक मिश्रा
कोषाध्यक्ष: विकास वर्मा
सह कोषाध्यक्ष: ओम वर्मा, विक्की वर्मा
पूजा प्रभारी: प्रदीप बर्मन, विनोद कुमार सिंह, अरुण राय दुबराज महतो, अजीत कुमार, संदीप कुमार
पंडाल प्रभारी: रमेश कुमार काजू, धर्मेंद्र शर्मा, शुभम मोदी राजू वर्णवाल, महेश वर्मा, सत्यजीत गुइन, रोहन, प्रशांत कुमार, हर्ष कुमार, बन्नू, वीरन, सत्यम वर्मा, प्रिंस वर्मा, राजन लोहार, अंशु रजक, रोशन वर्मा, रिशु गुप्ता, आयुष गुप्ता, रोहित सिंह, रोहन लोहार, प्रिंस, हर्ष लोहार, प्रतीक, शुभम गुप्ता, आयुष राज, प्रतीक रजक।
मीडिया प्रभारी: अभिषेक कुमार पाठक,सूरज प्रकाश, कुंदन कुमार
कार्यकारिणी सदस्य: गोलू पाठक, सौरभ वर्मा, सूर्यकांत सिंह,अंकित साहू, रवि वर्मा,सूरज जायसवाल,राहुल सिंह अजय शर्मा,राजकुमार,भीम सिंह,मनीष जायसवाल, नितेश गुप्ता, रवि वर्मा, राहुल गुप्ता, विशाल गुप्ता, कुमार गौरव, शिवम वर्मा, आयुष राज, पृथ्वीराज सिंह,संदीप गुप्ता राहुल प्रमाणिक, रोहन लोहार,पीयूष वर्मा, संतु गोस्वामी, महावीर विश्वकर्मा, निखिल शर्मा, अंकित शर्मा, आयुष राज वर्मा,अनिल सिंह, गोल्डी सिंह, अंकित वर्मा, बजरंग, राहुल वर्मा, राहुल लोहरा, जितेंद्र, प्रशांत, रोहित सिंह, अंकित उपाध्याय, राम प्रसाद साव, राजू साहु, तपन रावत, शिवसागर, अजीत कुमार,शम्मी सिंह,आशुतोष कुमार, अमित,अंशु,अमित पंडित, विशाल, ऋषभ, शिवम, प्रिंस, रामचंद्र जायसवाल, अंशु सिंह, उत्तम यादव।
विशेष आमंत्रित सदस्य: बबलू मुंडा, सबलू मुंडा, आनंद वर्मा, सतीश चंद्र, कुमुद वर्मा, रोशन लाल यादव (बंटी)
कानूनी सलाहकार: विनोद सिंह, शिवम वर्मा
लकी कूपन प्रभारी: शुभम मोदी,सत्यजीत,सुमित लोहरा अमित कुमार,सागर वर्मा,हर्ष कुमार,
एड स्टॉल प्रभारी: दीपक वर्मा, बबलू वर्मा, राजू वर्णवाल
सांस्कृतिक प्रोग्राम संयोजक:आशुतोष द्विवेदी, राज सिंह राजू।
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