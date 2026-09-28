जमशेदपुर बैंक लूटकांड का चतरा कनेक्शन! डिजनीलैंड मेला के चार कर्मी हिरासत में, दो की भूमिका संदिग्ध

जागरण संवाददाता, चतरा। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केनरा बैंक में दिनदहाड़े हुई करोड़ों रुपये की सोना और नकदी लूट की घटना की जांच में चतरा से अहम कनेक्शन सामने आया है। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए गए संदिग्धों के लूटकांड के आरोपितों के संपर्क में रहने की जानकारी मिली है।

बताया गया कि चारों संदिग्ध चतरा सदर थाना क्षेत्र के समीप संचालित डिजनीलैंड मेला के कर्मी हैं। कुछ दिन पूर्व डिजनीलैंड मेला जमशेदपुर में भी लगा था। इसी दौरान चारों संदिग्ध वहां पहुंचे थे। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि जमशेदपुर में गणेश उत्सव के दौरान ये लोग लूटकांड के आरोपितों के संपर्क में थे।

इतना ही नहीं, संदिग्धों और लूटकांड के आरोपितों के एक ही लाज में ठहरने की बात भी सामने आई है। इस सूचना के बाद चतरा पुलिस ने देर रात चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उनसे लूटकांड के आरोपितों के साथ संपर्क, मुलाकात और जमशेदपुर में ठहरने सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली।