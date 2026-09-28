Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जमशेदपुर बैंक लूटकांड का चतरा कनेक्शन! डिजनीलैंड मेला के चार कर्मी हिरासत में, दो की भूमिका संदिग्ध

By Julqar Nayan Edited By: Mansi Kumari
Published: Mon, 28 Sep 2026 12:19 PM (IST)

जमशेदपुर के केनरा बैंक में हुई करोड़ों की लूट के मामले में चतरा से अहम कनेक्शन सामने आया है। चतरा ...और पढ़ें

जमशेदपुर केनरा बैंक लूट में चतरा कनेक्शन सामने आया।

जमशेदपुर केनरा बैंक लूट में चतरा कनेक्शन सामने आया।

HighLights

  1. जमशेदपुर केनरा बैंक लूट में चतरा कनेक्शन सामने आया।

  2. चतरा पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया।

जागरण संवाददाता, चतरा। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केनरा बैंक में दिनदहाड़े हुई करोड़ों रुपये की सोना और नकदी लूट की घटना की जांच में चतरा से अहम कनेक्शन सामने आया है। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए गए संदिग्धों के लूटकांड के आरोपितों के संपर्क में रहने की जानकारी मिली है।

बताया गया कि चारों संदिग्ध चतरा सदर थाना क्षेत्र के समीप संचालित डिजनीलैंड मेला के कर्मी हैं। कुछ दिन पूर्व डिजनीलैंड मेला जमशेदपुर में भी लगा था। इसी दौरान चारों संदिग्ध वहां पहुंचे थे। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि जमशेदपुर में गणेश उत्सव के दौरान ये लोग लूटकांड के आरोपितों के संपर्क में थे।

इतना ही नहीं, संदिग्धों और लूटकांड के आरोपितों के एक ही लाज में ठहरने की बात भी सामने आई है। इस सूचना के बाद चतरा पुलिस ने देर रात चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उनसे लूटकांड के आरोपितों के साथ संपर्क, मुलाकात और जमशेदपुर में ठहरने सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली।

पूछताछ में मिले महत्वपूर्ण इनपुट के आधार पर चारों संदिग्धों को जमशेदपुर पुलिस के हवाले किए जाने की सूचना है, ताकि लूटकांड की जांच में आगे की कड़ियां जोड़ी जा सकें। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सन्नी वर्धन ने बताया कि हिरासत में लिए गए चार लोगों में से दो की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जमशेदपुर पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। 

यह भी पढ़ें- झारखंड की सबसे बड़ी बैंक डकैती: जमशेदपुर के केनरा बैंक से 24 मिनट में 36 करोड़ का सोना और 43 लाख कैश लूट भागे बदमाश

यह भी पढ़ें- जमशेदपुर बिंदल मॉल फायरिंग: कुणाल शर्मा के पुराने जमीन कनेक्शन आए सामने, रंजीत बैज हत्याकांड से जुड़ रहे तार