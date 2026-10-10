SAIL सतर्कता विभाग में पारदर्शिता के लिए बनेगी नई टीम, प्रबंधक से मुख्य महाप्रबंधक तक को मिलेगा स्थान

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के सतर्कता विभाग में कंपनी के योग्य, अनुभवी व उच्च नैतिक मूल्य वाले अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इस बाबत सेल मुख्यालय बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला सहित अन्य इस्पात संयंत्रों में केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दी है।

इसके हकदार कंपनी में कार्यरत प्रबंधक, वरीय प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक तथा मुख्य महाप्रबंधक संवर्ग के अधिकारी होंगे। सतर्कता विभाग में कार्य करने की रुचि रखने वाले संबंधित अधिकारियों को ईपीएमएस पोर्टल के माध्यम से आगामी 22 अक्टूबर 2026 तक आनलाइन आवेदन जमा करना होगा।

आवेदन जमा होने के बाद उनका उनके सर्विस रिकार्ड तथा विभागीय कार्यप्रणाली के आधार पर मेधावी सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात सेल प्रबंधन की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी इनका साक्षात्कार लेगी, जो अधिकारी साक्षात्कार में सफल होंग, उन्हें सेल के अलग अलग इकाई में सतर्कता विभाग में काम काज करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।