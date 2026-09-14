बोकारो में SAIL की पहली एलईओ कार्यशाला, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र के तकनीकी सेल विभाग द्वारा डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विषय पर आयोजित दो दिवसीय लियो (लर्निंग फ्राम ईच अदर) कार्यशाला का समापन हुआ। सेल स्तर पर अपनी तरह की इस पहली एवं अनूठी पहल में बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर तथा इस्को (बर्नपुर) इस्पात संयंत्रों के डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने सक्रिय सहभागिता की।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर-संयंत्र ज्ञान-साझाकरण, तकनीकी चुनौतियों के समाधान, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान तथा आधुनिक इंजीनियरिंग पद्धतियों को साझा करने के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना था। समापन सत्र में अधिशासी निदेशक (संकार्य) मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान विभिन्न संयंत्रों के प्रतिभागियों ने अपने अनुभव, तकनीकी ज्ञान, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों एवं नवीन समाधानों को साझा किया। इस दौरान डिजाइन एवं इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी चुनौतियों, उनके समाधान तथा प्रक्रियाओं में सुधार की संभावनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।