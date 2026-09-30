SAIL में 2120 CISF जवानों की होगी कटौती, लागत नियंत्रण पर जोर

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के बोकारो इस्पात संयंत्र सहित विभिन्न इकाई में कार्यरत कुल 2,120 सीआइएसएफ के अधिकारी व जवानों की संख्या में कटौती की जाएगी। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

CISF HQ Delhi की ओर से पूर्वी खंड रांची सहित सभी सेक्टर के महानिरीक्षक को प्रस्ताव देकर उनके अधीनस्थ संचालित सेल के इकाईयों में सीआइएसएफ कर्मियों के वर्तमान श्रमशक्ति को कम करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला सेल प्रबंधन व सीआइएसएफ के उच्च अधिकारियों के बीच हुई आंतरिक बैठक के बाद लिया गया है। सेल प्रबंधन ने बीएसएल सहित अपने तमाम इकाई में लागत नियंत्रण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर सीआइएसएफ कर्मियों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव दिया था।

इसके बाद सेल के विभिन्न इकाई में कार्यरत 2,120 सीआइएसएफ के अधिकारी व जवानों यहां से हटाकर दूसरे अन्य स्थानों में ड्यूटी पर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके बाद बीएसएल बोकारो इकाई में वर्तमान सीआइएसएफ की संख्या 1,434 के बजाए 946 सीआइएसएफ कर्मियों को यहां ड्यूटी पर लगाया जाएगा।