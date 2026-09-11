CAPF में 1,554 सब इंस्पेक्टर की होगी भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, बोकारो। CAPF Sub Inspector Recruitment: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल में कुल 1,554 नए सब इंस्पेक्टर की बहाली होगी। इसका मकसद देश के विभिन्न सरकारी संस्थानों की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा तथा कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना है।

इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के पद पर नई बहाली से औद्योगिक संस्थान व नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ में अफसरों के रिक्त पदों की भरपाई कर प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।

इस पद की अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को 30 सितंबर 2026 तक कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन जमा करना होगा। जहां आवेदन जमा होने के बाद उनकी अलग अलग प्रकार की परीक्षा होगी।

इसमें सबसे पहली कंप्यूटर बेस्ट आनलाइन लिखित परीक्षा इसी साल दिसंबर माह में होगी। जिसमें सफल उम्मीदवारों का शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा।

जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे, उनका मेडिकल टेस्ट कर चिकित्सीय जांच में सफल होने वाले उम्मीदवार को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति पद दे दी जाएगी।

किस पद के लिए कितने उम्मीदवार होंगे बहाल

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के पद पर कुल 15,54 पुरुष व महिला सब इंस्पेक्टर को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इनमें CISF में 200 पुरुष तथा 50 महिला सब इंस्पेक्टर, BSF में 435 पुरुष व 22 महिला, CRPF में 225 पुरुष 29 महिला, ITBP में 159 पुरुष व 28 महिला तथा SSBमें 154 पुरुष तथा 18 महिला अधिकारियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती की जाएगी।