SAIL कर्मियों के लिए खुशखबरी: 5000 से अधिक कर्मचारियों को जल्द मिलेगी प्रमोशन की सौगात

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को नए साल में पदोन्नति की सौगात मिलने वाली है।

इस बाबत विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रमोशन ऑर्डर 31 दिसंबर 2026 को पूरे सेल की इकाई में एक साथ जारी किया जाएगा।

इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सेल के अन्य इकाई में कार्यरत लगभग पांच हजार से ज्यादा संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे।

अनाधिशासी संवर्ग में एस-1 से एस-10 ग्रेड को पदोन्नति दी जाएगी तो वहीं अधिशासी संवर्ग में ई-1 से ई-3 ग्रेड के अफसर को प्रमोशन दिया जाएगा।

नव प्रोन्नत अधिकारियों में कई का उनके वर्तमान विभाग से दूसरे विभाग में तबादला भी होगा। पदोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व प्रबंधन अधिकारी व कर्मचारियों के विभागीय कार्यप्रणाली के साथ उनके सीसीआर में मिले ग्रेड के मूल्यांकन कार्य में जुट गई है।