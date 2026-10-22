SAIL को कैट से बड़ा झटका, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद दो अधिकारियों की पुनर्बहाली; 21 अन्य को राहत की उम्मीद

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी की सेवा से बर्खास्त हुए दो अधिकारियों की नियुक्ति वापस कर ली गई है। इनमें महाप्रबंधक राजीव भाटिया व एनपी निमेश का नाम शामिल है।

दोनों अधिकारियों के नियुक्ति को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिल्ली कैट ने सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला लिया है। इसके बाद सेल प्रबंधन की ओर से दोनों अधिकारी की सेवा पुन: दोबारा बहाल कर दी गई है। वहीं, इस मामले में सेल के एक अन्य अधिकारी अनिल कुमार कनौजिया के नियुक्ति संबंधी आदेश का मसला चेनई बेंच में केस नंबर 797-2025 के तहत विचाराधीन है है, जहां कोर्ट ने सेल मुख्यालय से जवाब मांगा है कि अन्य अधिकारियों के बर्खास्तगी आदेश वापस लेने के बाद अनिल कुमार को राहत क्यों नही दी गई?

क्या है पूरा मामला सेल मुख्यालय ने फरवरी 2025 तथा अगस्त 2026 में केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) सहित कंपनी की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कुल 23 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके पीछे कंपनी प्रबंधन ने संबंधित अधिकारियों के खराब प्रदर्शन और कदाचार को आधार बताया था।