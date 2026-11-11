SAIL: बोकारो स्टील सिटी की शहरी सुरक्षा में बड़ा बदलाव, होमगार्ड हटेंगे, निजी एजेंसियों को मिलेगी कमान

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात नगर में बढ़ते अतिक्रमण से परेशान तथा नगरीय क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेल प्रबंधन ने एक अहम फैसला लिया है। योजना के तहत बोकारो शहर की सुरक्षा व्यवस्था होमगार्ड जवानों के बजाए अब निजी सुरक्षा एजेंसी के जिम्मे होगी। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र की सुरक्षा में रुचि रखने वाले निजी कंपनियों को 19 नवंबर 2026 तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। जहां आवेदन जमा होने के बाद संबंधित निजी कंपनियों को अपनी कार्य व्यवस्था को लेकर एक प्रस्तुतिकरण बीएसएल के प्रशासनिक भवन में 21 नवंबर 2026 को देना होगा।

इनमें जो भी निजी कंपनी प्रबंधन की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, उन्हें बीएसएल के नगरीय क्षेत्र के सुरक्षा की कमान सौंप दी जाएगी। सेल प्रबंधन यह निर्णय शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ लागत नियंत्रण के लिए लेने जा रही है।

होमगार्ड जवानों पर प्रतिमाह हो रहा 70 लाख रुपये खर्च सेल प्रबंधन बीएसएल के आवास, जमीन, बिजली व पानी सुरक्षा को लेकर यहां हजारों की संख्या में होमगार्ड जवानों को ड्यूटी पर लगा रखी है। जहां इनके वेतनमद में कंपनी प्रबंधन को लगभग 70 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च प्रतिमाह वहन करना पड़ रहा है।

बावजूद इसके बीएसएल के मकान, जमीन, बिजली, पानी व अन्य साधन संसाधनों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा दिन व दिन और बढ़ता ही जा रहा है। इससे प्रबंधन को राजस्व मद में प्रतिमाह करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति हो रही है। आलम यह है की सेल के सभी इकाई में बोकारो शहर अतिक्रमण के मामले में सबसे पहले पायदान पर आ गया है।