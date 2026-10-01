सेलकर्मियों के महंगाई भत्ते में 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 54 हजार कर्मचारी लाभान्वित; आज से लागू

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस बाबत केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

नई दर एक अक्टूबर से लागू होगी। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी के अन्य इकाई में कार्यरत लगभग 54 हजार संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे। कामगाराें को बढ़े हुए डीए की जानकारी उनके मासिक वेतनपर्ची से प्राप्त होगी। सेल के अधिकारी व कर्मचारी का डीए बढ़ाए जाने के साथ उनका वर्तमान महंगाई 55.7 फीसद से बढ़कर अब 59.1 फीसद हो गया है। चालू वित्त वर्ष 2026-2027 के इस तिमाही में खाद पदार्थ समेत अन्य दैनिक वस्तुओं की मूल्य में इजाफा के कारण कामगारों का डीए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।