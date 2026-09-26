SAIL के ठेका श्रमिकों को दुर्गापूजा से पहले मिलेगा 8.33% बोनस, स्थायी कर्मियों के लिए 1 अक्टूबर को फैसला

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में काम करने वाले ठेका श्रमिकों को बोनस मद में उनके वार्षिक मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत दिया जाएगा। बोनस की राशि दुर्गापूजा से पहले उनके बैंक खाते में अदा कर दी जाएगी।

इस बाबत सेल बोर्ड की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। योजना से बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी की अन्य इकाइयों में कार्यरत लगभग 80 हजार ठेका श्रमिक लाभान्वित होंगे। बोनस के हकदार सिर्फ ऐसे ठेका मजदूर होंगे, जिनका मासिक वेतनमान 21 हजार रुपये से कम है।

सेल के दुर्गापुर तथा इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों को बोनस की राशि सबसे पहले दी जाएगी। इसके बाद बोकारो, भिलाई, राउरकेला आदि इकाइयों में 8 से 10 अक्टूबर के बीच उन्हें बोनस का भुगतान किया जाएगा। सेल के सभी ठेका मजदूरों के बीच पारदर्शी रूप से बोनस का भुगतान हो, इसके लिए ठेका मजदूर प्रकोष्ठ तथा कार्मिक विभाग को ताकीद किया जाएगा कि वे ठेका कंपनियों की कार्यप्रणाली पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें। जो ठेका कंपनी अपने ठेका मजदूरों को बोनस भुगतान में वित्तीय अनियमितता बरतेगी, उस ठेका कंपनी पर सख्त विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी कर्मियों के बोनस फार्मूले के आधार पर राशि की हुई गणना महारत्न कंपनी सेल में काम करने वाले स्थायी कर्मचारी तथा प्रशिक्षु कर्मियों को इस साल बोनस मद में दी जाने वाली राशि की गणना 25 सितंबर को नई दिल्ली में आहूत सेल बोर्ड की बैठक में की गई।

इसका आधार सेल प्रबंधन तथा एनजेसीएस नेताओं के साथ वर्ष 2023 में हुआ करार और नया बोनस फार्मूला था, जिसकी मियाद इसी साल समाप्त हो जाएगी। इस दौरान बीएसएल सहित पूरे सेल में कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर खर्च होने वाली बोनस राशि का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।