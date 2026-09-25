SAIL: बोकारो इस्पात संयंत्र में चिकित्सा अवकाश के नियमों में बदलाव सात दिन से ज्यादा के लिए भर्ती अनिवार्य

जागरण संवाददाता, बोकारो। Steel Authority Of India Limited (SAIL) की इकाई बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को अब बीजीएच के ओपीडी में एक हफ्ते से ज्यादा दिनों का मेडिकल रेस्ट नही दिया जाएगा।

सात दिनों से ज्यादा का मेडिकल रेस्ट लेने के लिए संबंधित कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया अपनानी होगी। जहां अस्पताल के चिकित्सक मरीज के बीमारी की गंभीरता का आकलन कर उन्हें भर्ती करने या नही करने का निर्णय लेंगे। नियम के दायरे में कार्य दुर्घटना से प्रभावित अधिकारी व कर्मचारियों को बाहर रखा जाएगा।

सेल प्रबंधन यह निर्णय चिकित्सा अवकाश की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता अपनाने के लिए ली है। बता दे की बीएसएल के कई अधिकारी व कर्मचारी सामान्य बीमारी को लेकर भी लंबे समय तक चिकित्सा अवकाश का लाभ बीजीएच के ओपीडी से ले रहे है।

नई व्यवस्था अस्पताल में भर्ती या गंभीर रोग से ग्रसित मरीजों के लिए बहाल की गई है। इससे संबंधित कर्मियों द्वारा चिकित्सा अवकाश का फायदा उठाकर लंबे समय तक अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने से अब कंपनी का काम काज भी प्रभावित हो रहा है।