SAIL बोनस पर आज अहम फैसला, नई दिल्ली में प्रबंधन-यूनियन की वार्ता पर टिकी कर्मचारियों की नजरें

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेलकर्मियों को इस साल दुर्गापूजा पर कितना बोनस मिलेगा, इसका फैसला गुरुवार की देर शाम को हो जाएगा। बोनस मसौदे पर नई दिल्ली में सेल प्रबंधन व यूनियन नेताओं के बीच दोपहर एक बजे से वार्ता होगी।

यदि वार्ता विफल रही तो बोनस की गेंद एकतरफा प्रबंधन के पाले में चली जाएगी और विगत कुछ सालों की तरह इस साल भी बोनस की राशि का भुगतान संयंत्रकर्मियों के बैक खाते में बिना यूनियन नेताओं की सहमति के भेज दिया जाएगा।

इसका कारण यह है की सेल प्रबंधन व एनजेसीएस नेताओं के बीच बोनस फार्मूला को लेकर पांच साल के लिए करार हुआ है, जिसकी मियाद इसी साल समाप्त हो जाएगी। सेल प्रबंधन 25 सितंबर को बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग में बोनस की राशि को लेकर अपनी ओर गणना कर ली है, वर्तमान बोनस फार्मूला के तहत कामगारों को इस साल 30,200 रुपये राशि मिलने की संभावना है। यदि यूनियन नेता प्रबंधन के दिए गए प्रस्ताव से ज्यादा बोनस की राशि का डिमांड करेंगे तो मामला एकतरफा हो जाएगा और यह सेल प्रबंधन के ऊपर निर्भर करेगा की वह वर्तमान बोनस फार्मूला से तय ज्यादा की राशि का भुगतान कामगारों को करेगी या नही।

बैठक में सेल के निदेशक कार्मिक केके सिंह के अलावा इंटक, एटक, सीटू, बीएमएस व एचएमएस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बोनस पर नही बनी बात तो दोबारा नही होगी बैठक सेलकर्मियों के बोनस मसौदे पर यदि गुरुवार को प्रबंधन व यूनियन के बीच की वार्ता सफल नही हुई तो इस मसले पर दोबारा बैठक नही होगा। इसका कारण यह है की एक अक्टूबर गुरुवार के बाद दो अक्टूबर शुक्रवार को गांधी जयंती होने की वजह से राष्टीय अवकाश रहेगा।